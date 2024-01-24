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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пеллегрино стал новым главным тренером «Кадиса»

24 Января 2024 • 16:11 Комментировать
Кадис
...
Атлетик Б
28.01 18:15

Маурисио Пеллегрино стал новым главным тренером «Кадиса». Об этом испанский клуб сообщил на своём официальном сайте.

Контракт аргентинского специалиста с «Кадисом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Напомним, что ранее Пеллегрино возглавлял такие команды, как «Валенсия», «Алавес», «Саутгемптон», «Леганес». Также он работал помощником тренера в «Ливерпуле» и миланском «Интере».

Ранее сообщалось, что «Кадис» мог возглавить нынешний наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль.

После 21 проведённого матча в текущем розыгрыше чемпионата Испании «Кадис» находится в зоне вылета и занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Кадис Маурисио Пеллегрино

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