​«Как нет его»: Уткин поделился впечатлениями от игры Захаряна в Испании

Во вторник «Реал Сосьедад» обыграл на выезде «Сельту» (2:1) и пробился в полуфинал Кубка Испании. Полузащитник Арсен Захарян вышел на замену в перерыве, но результативным действием отметиться не смог. Известный журналист Василий Уткин поделился впечатлениями от выступлений российского футболиста в Испании.

«В каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Арсен исчезает. Как нет его. В этот раз отрезок Захаряна-Невидимки пришёлся примерно на середину его игрового отрезка. Как у него так получается – не знаю, но получается стабильно. Адаптация, видимо», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В противовес Уткин поставил игрока «Реал Сосьедада» Шеральдо Бекера, который в первом же матче после перехода в аренду забил победный гол. Журналист указал на то, что процесс адаптации игроков является индивидуальным.

В 22 матчах за «Реал Сосьедад» Арсен Захарян отдал один голевой пас.