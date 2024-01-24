«Барселоне» предлагают экс-полузащитника «Реала»

Известный испанский полузащитник Марко Асенсио, который ныне принадлежит «ПСЖ», может вернуться на родину. Игрок недоволен своим пребыванием в столице Франции и подумывает о смене клубной прописки.

По сообщениям Todofichajes, агенты Асенсио хотят трудоустроить его в один из топ-клубов Ла Лиги. Речь идет о каталонской «Барселоне» и мадридском «Атлетико».

28-летний хавбек долгое время выступал за «Реал». Марко защищал цвета «королевского» клуба с 2015 по 2023 год.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции полузащитник сыграл шесть поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и один ассист.