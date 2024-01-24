Известен игровой номер, который «Реал» предложил Мбаппе

Мадридский «Реал» продолжает переговоры с нападающим сборной Франции и «ПСЖ» Килианом Мбаппе, об этом рапортует Sports Zone.

Как стало известно источнику, руководство «королевского» клуба уже предложило 25-летнему форварду игровой номер. В случае перехода Мбаппе будет выступать за «сливочных» под «десяткой». В настоящий момент этот номер принадлежит хорватскому полузащитнику Луке Модричу, который близок к уходу из команды.

Контракт Мбаппе с парижским грандом истекает летом нынешнего года. Нападающий может перейти в «Реал» этой зимой или же летом, когда станет свободным агентом.

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