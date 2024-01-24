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Гюлер встретился с президентом «Реала»

24 Января 2024 • 11:24 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Мадрид
27.01 18:15

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер провёл встречу с президентом клуба Флорентино Пересом.

Как сообщает Fotomac, 76-летний функционер во время беседы с Гюлером заявил турецкому футболисту, что клуб полностью ему доверяет, отметив, чтобы 18-летний хавбек не переживал по поводу своего будущего.

Напомним, Гюлер присоединился к «Реалу» прошлым летом. В составе «сливочных» игрок появился на поле в двух матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года. Согласно сведениям портала Transfermark, стоимость Гюлера составляет 15 миллионов евро.

         

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