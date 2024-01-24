Капелло назвал имена преемников Роналду и Месси

Известный итальянский специалист Фабио Капелло, поработавший в сборной России и мадридском «Реале», рассказал, кого видит преемниками португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

«После Роналду и Месси будет битва между Мбаппе и Беллингемом. Для меня это два лучших футболиста мира. Холанн? Он отличный бомбардир, но Килиан и Джуд более технически оснащенные игроки. Эрлинг – зверь в атаке, но Мбаппе и Беллингем тоже умеют много забивать», - передает слова итальянца газета Marca.

Напомним, что Мбаппе является игроком французского «ПСЖ», а Беллингем играет за мадридский «Реал».