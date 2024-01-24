Капелло: «Анчелотти — лучший тренер в мире»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о наставнике мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Итальянский специалист назвал своего соотечественника лучшим тренером в мире, так как он побеждал во всех клубах, в которых ему доводилось работать.

«Он побеждал во всех клубах, в которых работал, и он очень умён. Очень сложно выиграть столько, сколько выиграл Карло. Он не играет по одной системе, и он всегда умел настраивать своих игроков», — цитирует Капелло Marca.

Напомним, помимо «Реала», Анчелотти работал в «Эвертоне», «Наполи», «Баварии», «ПСЖ», «Челси», «Милане» и «Ювентусе». Итальянец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, а также приводил свои команды к победам в чемпионатах Англии, Италии, Испании и Франции.