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Капелло: «Анчелотти — лучший тренер в мире»

24 Января 2024 • 11:06 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Мадрид
27.01 18:15

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о наставнике мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Итальянский специалист назвал своего соотечественника лучшим тренером в мире, так как он побеждал во всех клубах, в которых ему доводилось работать.

«Он побеждал во всех клубах, в которых работал, и он очень умён. Очень сложно выиграть столько, сколько выиграл Карло. Он не играет по одной системе, и он всегда умел настраивать своих игроков», — цитирует Капелло Marca.

Напомним, помимо «Реала», Анчелотти работал в «Эвертоне», «Наполи», «Баварии», «ПСЖ», «Челси», «Милане» и «Ювентусе». Итальянец четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, а также приводил свои команды к победам в чемпионатах Англии, Италии, Испании и Франции.

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