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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме

24 Января 2024 • 08:37 Комментировать (2)

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал звездного полузащитника «Реала» Джуда Беллингема. Руководитель обвинил англичанина в симуляции.

«Есть показательная деталь. В поединке с «Альмерией» Беллингем лежал на газоне и смотрел на судью, как бы думая: «Посмотрим, обманул я его или нет». После этого игра продолжается и следует гол», - передает слова президента «сине-гранатовых» Mundo Deportivo.

Напомним, что мадридский гранд по ходу встречи уступал «Альмерии» со счетом 0:2. Однако «сливочные» смогли вырвать победу благодаря голу в компенсированное время.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта Джуд Беллингем ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Sergey999
24 Января 2024 в 08:48
Словесный понос у Лапорты, это уже не лечится
Vladik1993-25
24 Января 2024 в 08:42
Я же говорил что это у них в ДНК, уже даже не фаны Барсы а их президент плачет на счёт судей,как будто они мешали выиграть Барсе все матчи в Ла Лиги!!
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