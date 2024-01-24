Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта раскритиковал звездного полузащитника «Реала» Джуда Беллингема. Руководитель обвинил англичанина в симуляции.

«Есть показательная деталь. В поединке с «Альмерией» Беллингем лежал на газоне и смотрел на судью, как бы думая: «Посмотрим, обманул я его или нет». После этого игра продолжается и следует гол», - передает слова президента «сине-гранатовых» Mundo Deportivo.

Напомним, что мадридский гранд по ходу встречи уступал «Альмерии» со счетом 0:2. Однако «сливочные» смогли вырвать победу благодаря голу в компенсированное время.