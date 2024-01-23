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Милитао: «Горжусь продлением контракта с лучшим клубом мира»

23 Января 2024 • 23:58 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Мадрид
27.01 18:15

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао дал интервью после продления контракта.

Бразилец заключил с «королевским клубом» новый договор, рассчитанный до 2028 года, о чём стало известно во вторник.

«Горжусь продлением контракта с лучшим клубом мира, очень рад быть здесь. Я чувствую огромную мотивацию продолжать творить историю здесь. Для меня это нечто особенное. «Реал» – мой дом», – приводит Madrid Zone слова Милитао.

Напомним, что Эдер Милитао получил травму крестообразных связок в матче первого тура Ла Лиги. Возвращение 26-летнего центрбека в строй запланировано на март.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао

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