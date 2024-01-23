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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Лапорта – об отставании от «Реала»: «Ряд очков наш соперник набрал за счёт решений судей»

23 Января 2024 • 23:27 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что отставанию команды от «Реала» способствуют судейские решения.

«Мы анализировали этот вопрос, и уже есть ряд очков, которые наш соперник набрал за счёт решений судей. Мы всегда боролись с проблемами, мы знаем, что они собой представляют. На этот раз они были очевидны, поэтому мы обратились в федерацию.

Больше всего меня беспокоит моральное состояние наших игроков – я видел, что они обеспокоены тем, что произошло на «Сантьяго Бернабеу» [в матче «Реал» - «Альмерия»]» - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

На текущий момент «Барселона» отстаёт от «Реала» на семь очков, а от «Жироны» - на восемь.

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Евро-Футбол.Ру,
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