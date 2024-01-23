​Президент «Барселоны»: С таким судейством, как в матче «Реала», нам будет сложно добиться целей сезона

Жоан Лапорта, который занимает должность президента «Барселоны», высказался о судействе в испанском футболе.

«Я с абсолютным уважением отношусь к судьям. Я говорил об этом и продолжаю говорить. Но мы наблюдаем ситуации, которые нас беспокоят. Если так и будет продолжаться, то нам будет очень трудно достичь наших целей в сезоне.

Команда работает хорошо, и я уверен, что плоды будут видны на поле. Но нельзя фальсифицировать соревнования решениями, подобными теми, которые мы видели в воскресенье на «Сантьяго Бернабеу», - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Напомним, что в «Барселоне» остались недовольны судейством матча «Реал» - «Альмерия» (3:2).