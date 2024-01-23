​Лапорта: «Реал» давил на судей

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта согласен с мнением о том, что «Реал» оказывал давление на судей. Как известно, мадридский клуб ранее публиковал на своём канале видео с оценкой судейских решений.

- Считаете ли вы, что Федерация должна принять меры? Ведь давление оказывалось через клубное ТВ «Реала», то есть через официальное СМИ клуба.

- Конечно. Я сказал об этом президенту испанской федерации. Технический комитет судей зависит от федерации. Он сказал мне, что то, что было в прошлом, осталось в прошлом, и что они планируют принять меры по этому поводу. Он также сказал, что судьи не чувствуют давления – он успокоил меня в этом отношении, - цитирует Лапорту Mundo Deportivo.