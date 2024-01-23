​Иско: «В «Реале» я сломался, и у меня не хватило моральных сил переломить ситуацию»

Полузащитник «Бетиса» Иско сказал несколько слов о своём периоде в мадридском «Реале». По словам 31-летнего футболиста, в стане «сливочных» в какой-то момент у него возникли проблемы психологического характера.

«Я сломался, и у меня не хватило моральных сил для того, чтобы переломить ситуацию. Я чувствовал себя жертвой, хотя это было не так», - сказал Иско в программе на Movistar Plus+.

Иско представлял «Реал» в 2013-2022 годах. За этот период полузащитник провёл 353 официальных матча. В них Иско записал на свой счёт 53 гола и 57 результативных передач на партнёров.