Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Иско: «В «Реале» я сломался, и у меня не хватило моральных сил переломить ситуацию»

23 Января 2024 • 21:29 Комментировать

Полузащитник «Бетиса» Иско сказал несколько слов о своём периоде в мадридском «Реале». По словам 31-летнего футболиста, в стане «сливочных» в какой-то момент у него возникли проблемы психологического характера.

«Я сломался, и у меня не хватило моральных сил для того, чтобы переломить ситуацию. Я чувствовал себя жертвой, хотя это было не так», - сказал Иско в программе на Movistar Plus+.

Иско представлял «Реал» в 2013-2022 годах. За этот период полузащитник провёл 353 официальных матча. В них Иско записал на свой счёт 53 гола и 57 результативных передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Иско ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании ​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
«Спартак» уверенно переиграл «Динамо» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open Соболенко разгромила Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал Australian Open Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Января
21:29 · Испания. Ла Лига
​Иско: «В «Реале» я сломался, и у меня не хватило моральных сил переломить ситуацию»
21:23 · Испания. Ла Лига
​В прессу просочились записи переговоров ВАР на матче «Реал» - «Альмерия» - Федерация сделала заявление официально
20:31 · Испания. Ла Лига
​«Жирона» - лучшая команда топ-5 лиг Европы по камбэкам
19:21 · Англия. Премьер-лига
Звёздный Бернарду Силва – на радаре «Барселоны»
18:52 · Испания. Кубок
Хави: «У нас победный менталитет»
18:28 · Германия. Бундеслига
«Рома» отказывается отпускать Азмуна в другие клубы
17:20 · Испания. Ла Лига
​Пау Кубарси: «Лучшая неделя в моей жизни» 1
16:48 · Германия. Бундеслига
Бергвалл отказывается переходить в немецкий клуб, так как хочет в «Барселону»
16:43 · Испания. Ла Лига
Милитао подписал новый долгосрочный контракт с «Реалом» официально
16:40 · Испания. Ла Лига
Хави оценил уровень Нико Уильямса, которого ранее связывали с «Барселоной»
16:15 · Испания. Ла Лига
Хави вновь прокомментировал судейство в матче «Реал» – «Альмерия» 3
16:08 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, совершит ли «Барселона» хоть один трансфер до конца месяца
16:02 · Испания. Ла Лига
Хави объяснил, почему позитивно оценивает шансы «Барселоны» выиграть Ла Лигу
15:53 · Испания. Ла Лига
Хави: «Я вовсе не воюю с «Реалом»
15:22 · Испания. Ла Лига
​Довбик – автор самого раннего хет-трика в Ла Лиге с 1960 года
Все новости
Рекомендуем