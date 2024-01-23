На выходных в чемпионате Испании состоялся матч между «Реалом» и «Альмерией». Команда Карло Анчелотти сотворила камбэк, превратив 0:2 в 3:2. При этом у гостей остались претензии к судейству.

В испанскую прессу просочились некоторые фрагменты переговоров ВАР во время игры на «Сантьяго Бернабеу». Каким образом информация оказалась в прессе, пока непонятно.

Испанская федерация футбола проводит внутреннее расследование ситуации и примет необходимые меры для обеспечения безопасности коммуникаций. Параллельно федерация обратилась в Гражданскую гвардию, посчитав публикацию переговоров ВАР серьёзным поводом. Об этом говорится на сайте организации.