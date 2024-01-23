​«Жирона» - лучшая команда топ-5 лиг Европы по камбэкам

На выходных «Жирона» в очередной раз порадовала своих фанатов. Команда быстро пропустила от «Севильи», но ещё быстрее отыгралась и в итоге разгромила соперника в матче испанской Ла Лиги со счётом 5:1.

Как сообщает Opta, «Жирона» является лучшей командой сезона в топ-5 лиг Европы по количеству набранных очков в матчах, по ходу которых команда проигрывала. Этот своеобразный рейтинг в верхней его части выглядит так:

«Жирона» - 22 очка, «Ливерпуль» - 19 очков, «Реал» - 16 очков, «Аугсбург» и «Барселона» - по 15 очков.

Отметим, что «Жирона» сейчас располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.