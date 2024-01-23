​Пау Кубарси: «Лучшая неделя в моей жизни»

В «Барселоне» зажглась новая звездочка, Пау Кубарси дебютировал за команду в матче Кубка Испании, а затем вышел на поле уже в стартовом составе в игре чемпионата против «Бетиса». Очередное юное дарование каталонцев прокомментировало прошедшую неделю, Кубарси назвал ее лучшей в жизни:

- Я очень счастлив. Это был лучший уик-энд в моей жизни. Играть за «Барселону» - это невероятно сильное чувство. Я всегда был «кулером» (поклонником «Барсы» - прим.ред.), и для меня это исполнение мечты. Сперва, в первой игре, я нервничал, но это быстро прошло, - цитирует слова Кубарси официальный сайт «Барселоны».