Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао связал себя с «королевским клубом» новым трудовым соглашением. Оно рассчитано до лета 2028 года, сообщает пресс-служба «сливочных».

Напомним, Милитао проводит в Мадриде уже свой пятый сезон. Перебрался в «Реал» он летом 2019 года из португальского гранда «Порту». В его активе = более 140 сыгранных встреч за столичный испанский клуб.

В этом сезоне Милитао не играл ещё ни разу. Дело в том, что у него тяжёлая травма крестообразных связок колена. Однако недавно сообщалось о том, что 26-летний бразилец опережает сроки восстановления.