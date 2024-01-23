​Довбик – автор самого раннего хет-трика в Ла Лиге с 1960 года

На выходных «Жирона» порадовала своих болельщиков крупной победой над «Севильей» - 5:1. Украинский нападающий Артём Довбик стал главным героем встречи, записав на свой счёт хет-трик.

Довбик стал автором хет-трика уже тогда, когда таймер игрового времени матча показывал 18 минут и 53 секунды. Как сообщает в социальных сетях журналист Алексис Мартин-Тамайо, это самый ранний хет-трик в Ла Лиге с 10 апреля 1960 года. Тогда три гола в ворота «Реал Сосьедада» забил Пепилло, выступающий за «Реал».

Стоит сказать, что слухи связывают 26-летнего Артёма Довбика с мадридским «Атлетико».