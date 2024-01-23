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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Украинец Довбик может перейти в топ-клуб Ла Лиги

23 Января 2024 • 14:59 Комментировать

Украинский нападающий Артём Довбик выдаёт отличный сезон в составе «Жироны». Футболист наколотил уже 14 голов – он делит с Джудом Беллингемом первое место в гонке бомбардиров текущего чемпионата Испании.

Как сообщает TodoFichajes, интерес к Довбику проявляет более статусный клуб Ла Лиги – «Атлетико». Мадридцы видят в украинце форварда, который способен заменить Альваро Морату при его летнем уходе.

В то же время отмечается, что стоимость 26-летнего Довбика может стать проблемой – «Жирона» запросит как минимум 45 миллионов евро.

Стоит сказать, что сейчас именно «Жирона» занимает первое место в таблице Ла Лиги.

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Атлетико Мадрид Жирона Альваро Мората Артём Довбик трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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