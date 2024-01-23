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Чемпионат Испании. Ла Лига

Милитао опережает сроки восстановления

23 Января 2024 • 11:37 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Мадрид
27.01 18:15

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао опережает сроки восстановления. Как сообщает издание Marca, бразильский футболист может вернуться на поле к концу февраля или к началу марта.

Напомним, Милитао не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне, так как летом получил травму крестообразных связок колена. Ожидалось, что Эдер пробудет вне игры минимум до апреля.

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа получил похожую травму ещё раньше, чем Милитао. Впрочем, сроки восстановления бельгийца пока неизвестный.

«Реал» отстаёт от лидера Ла Лиги в лице «Жироны» на одно очко. При этом у «королевского клуба» есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао

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