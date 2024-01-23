​Гризманна обвинили в двойных стандартах

Французский нападающий Антуан Гризманн отреагировал на расистский скандал в итальянском чемпионате, связанный с голкипером «Милана» Майком Меньяном. Он написал в социальных сетях «нет расизму».
Однако это не понравилось испанским болельщикам, особенно мадридского «Реала». Они вопрошают, почему Гризманн не выразил такое же отношение к расизму в отношении бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, который регулярно становится жертвой подобных нападок.
Не так давно мадридский «Атлетико» выиграл Суперкубок Испании, обыграв в финале мадридский «Реал» со счетом 4:2.
Обезьянка в белой футболке сама провоцирует болельщиков, а Майком- жертва футбольных даунов.
Гризманн словно олигофренопедагог чётко выделил границу)))
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