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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Гризманна обвинили в двойных стандартах

23 Января 2024 • 05:34 Комментировать (1)

Французский нападающий Антуан Гризманн отреагировал на расистский скандал в итальянском чемпионате, связанный с голкипером «Милана» Майком Меньяном. Он написал в социальных сетях «нет расизму».

Однако это не понравилось испанским болельщикам, особенно мадридского «Реала». Они вопрошают, почему Гризманн не выразил такое же отношение к расизму в отношении бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, который регулярно становится жертвой подобных нападок.

Не так давно мадридский «Атлетико» выиграл Суперкубок Испании, обыграв в финале мадридский «Реал» со счетом 4:2.


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Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Винисиус Жуниор Майк Меньян ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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aegur
23 Января 2024 в 05:46
Никаких двойных стандартов))
Обезьянка в белой футболке сама провоцирует болельщиков, а Майком- жертва футбольных даунов.
Гризманн словно олигофренопедагог чётко выделил границу)))
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