​Гризманна обвинили в двойных стандартах

Французский нападающий Антуан Гризманн отреагировал на расистский скандал в итальянском чемпионате, связанный с голкипером «Милана» Майком Меньяном. Он написал в социальных сетях «нет расизму».

Однако это не понравилось испанским болельщикам, особенно мадридского «Реала». Они вопрошают, почему Гризманн не выразил такое же отношение к расизму в отношении бразильского нападающего Винисиуса Жуниора, который регулярно становится жертвой подобных нападок.

Не так давно мадридский «Атлетико» выиграл Суперкубок Испании, обыграв в финале мадридский «Реал» со счетом 4:2.