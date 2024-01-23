Симеоне прокомментировал возможный переход Корреа в клуб из Саудовской Аравии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о вероятном уходе нападающего Анхеля Корреа.

В приобретении 28-летнего аргентинца заинтересован «Аль-Иттихад». По некоторым данным, «матрасники» уже отклонили предложение саудовского клуба, но сделка всё ещё может состояться.

«Вчера у меня был долгий разговор с Анхелем. Я надеюсь на лучшее для него. Как я уже говорил, мы готовы поддерживать людей, отдавших клубу сердце, что бы ни случилось», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Симеоне.

Анхель Корреа выступает за «Атлетико» с 2015 года. Контракт форварда с мадридцами истекает по окончании сезона-2025/26.