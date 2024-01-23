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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне назвал слабую сторону «Атлетико»

23 Января 2024 • 02:02 Комментировать
Гранада
0:1
Атлетико М

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игре своей команды после победы над «Гранадой» (1:0).

Три очка «матрасникам» принёс гол Альваро Мораты, забитый на 54-й минуте встречи.

«Нам необходимо улучшить игру в обороне, – заявляет Симеоне в послематчевом интервью. – Это работа, которая начинается с меня, но также зависит от людей, которые её выполняют. Мы должны интенсивнее действовать в единоборствах, поскольку команда, чаще выигрывающая дуэли, имеет больше шансов на победу», – сказал аргентинский рулевой.

«Атлетико» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги с 41 набранным очком после 20 матчей. Выше располагаются «Барселона» (44), мадридский «Реал» (51) и «Жирона» (52).

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне

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Сегодня, 23 Января
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