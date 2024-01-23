Мората высказался о своей результативности

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората проводит впечатляющий сезон.

Гол 31-летнего футболист принёс «матрасникам» победу над «Гранадой» в матче Ла Лиги (1:0). В активе испанца 13 забитых мячей в 19 поединках чемпионата и 19 взятий ворот в 28 встречах во всех турнирах.

«Я очень доволен, и я надеюсь, что продолжу в том же духе. Но, в конце концов, главные цели – командные, а не индивидуальные. Я рад, что могу помогать своей команде. Хочу продолжать делать это и дальше», – заявил в послематчевом интервью Мората, делящий третью строчку в бомбардирской гонке Ла Лиги с Борхой Майоралем из «Хетафе».