«Атлетико» скромно обыграл «Гранаду»

В 21-м туре Ла Лиги засбоивший «Атлетико» гостил у «Гранады» из зоны вылета. Поединок получился очень упорным. В середине первого тайма Альваро Мората не реализовал выход один на один, к тому же там был офсайд. Вышедший на замену Сэмюел Лино сразу после перерыва убрал мяч под удар с левого края штрафной, и голкипер парировал. Антуан Гризманн прорвался по правому краю поля и навесил, а Мората головой подправил полет мяча в дальний угол - 0:1. Лино еще раз стрелял, метров с восьми мяч полетел неточно по высоте. Снова навес справа, уже от Науэля Молины, и Сауль головой пробил результативно, но судьи нашли там офсайд, счет не меняется. Бруно Мендес с линии вратарской попал в защитника на ленточке, а Гонсало Вильяр на добивании минимально промахнулся. Гризманн в концовке попал в штангу, а Анхель Корреа не смог переиграть вратаря.

«Атлетико» вышел на четвертое место, соперник - предпоследний.