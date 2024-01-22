Роналдо – о Мбаппе: «Реал» всегда подписывает самых лучших»

Легендарный бразильский экс-футболист Роналдо высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

25-летний форвард «ПСЖ» может пополнить ряды мадридского гранда уже по завершении текущего сезона. Нынешний контракт футболист истекает в июне.

«Реал» всегда подписывает лучших футболистов в мире. Клуб поддерживает эту философию уже много лет, и неудивительно, что это мы видим это сейчас. Я не знаю, что в итоге произойдёт, но это настоящая мыльная опера, которая сильно затянулась», – заявил в интервью RMC Sport Роналдо.

Ранее Килиан Мбаппе признавался, что ещё не принял решение, но не намерен сохранять интригу до конца сезона, как в 2022 году.