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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Ферран Торрес сравнил свою игру с сексом

22 Января 2024 • 19:46 Комментировать
Бетис
2:4
Барселона

В воскресенье вечером «Барселона» обыграла на выезде «Бетис» со счётом 4:2. Главным героем встречи стал нападающий Ферран Торрес, который оформил хет-трик. После игры футболист отметился весьма необычным высказыванием.

«Работая дисциплинированно, я верю в себя и знаю, что то, что я ищу, придёт ко мне. Забивать голы – это как заниматься сексом. Нужно быть очень хорошо смазанным», - сказал Торрес телевидению Ла Лиги.

«Барселона» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице испанского чемпионата. От «Реала» каталонцы отстают на семь очков, а от «Жироны» - на восемь.

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Евро-Футбол.Ру,
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