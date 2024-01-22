​В «Барселоне» недовольны судейством

В «Барселоне» недовольны работой арбитров на последних матчах, в том числе на воскресном матче «Реал» - «Альмерия» (3:2). Как сообщает издание Sport, в стане «сине-гранатовых» разгневаны из-за судейских решений, однако какие-либо публичные меры по этому поводу пока приниматься не будут. Каталонцы надеются, что ситуация с судейством в ближайшее время станет лучше.

В то же время отмечается, что в «Барселоне» верят в возможность завоевания чемпионского титула в этом сезоне. На текущий момент команда Хави на семь очков отстаёт от «Реала» и на восемь – от сенсационной «Жироны».

​«Реал» недоволен судейством после поражения от «Атлетико»