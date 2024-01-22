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Чемпионат Испании. Ла Лига

​В «Барселоне» недовольны судейством

22 Января 2024 • 17:49 Комментировать (1)

В «Барселоне» недовольны работой арбитров на последних матчах, в том числе на воскресном матче «Реал» - «Альмерия» (3:2). Как сообщает издание Sport, в стане «сине-гранатовых» разгневаны из-за судейских решений, однако какие-либо публичные меры по этому поводу пока приниматься не будут. Каталонцы надеются, что ситуация с судейством в ближайшее время станет лучше.

В то же время отмечается, что в «Барселоне» верят в возможность завоевания чемпионского титула в этом сезоне. На текущий момент команда Хави на семь очков отстаёт от «Реала» и на восемь – от сенсационной «Жироны».

​«Реал» недоволен судейством после поражения от «Атлетико»

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Sergey999
22 Января 2024 в 18:46
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