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Ферран Торрес — только второй игрок «Барселоны», оформивший хет-трик после ухода Месси

22 Января 2024 • 17:49 Комментировать
Бетис
2:4
Барселона

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес забил три мяча в ворота «Бетиса».

Напомним, в матче 21-го тура чемпионата Испании «Барселона» одолела на выезде «Бетис». Встреча завершилась со счетом 4:2. Торрес стал автором трех голов, а еще один мяч записал в свой актив Жоау Фелиш.

Стоит сказать, что Торрес стал только вторым футболистом «Барселоны», которому удалось оформить хет-трик после ухода из команды Лионеля Месси. Напомним, аргентинец покинул каталонский клуб в 2021 году.

Отметим, что последний игрок, оформивший хет-трик за «сине-гранатовых» — Пьер-Эмерик Обамеянг, который в феврале 2022 года трижды забил «Валенсии».

Ферран Торрес оформил хет-трик за «Барселону»
 

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Барселона Лионель Месси Пьер-Эмерик Обамеянг Ферран Торрес ещё теги

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