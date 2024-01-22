​Винисиус оценил свой гол плечом

В воскресенье «Реал» добился волевой победы над «Альмерией» со счётом 3:2. Автором одного из голов стал бразильский форвард мадридской команды Винисиус Жуниор. В социальных сетях футболист опубликовал анимацию с моментом, на котором он наносит этот удар.

«Голасо! Я всегда так делал на пляже Копакабана», - таким текстом Винисиус сопроводил публикацию.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От «Жироны» команда Карло Анчелотти отстаёт на один зачётный балл, проведя на один матч меньше.

Ближайший матч «Реал» проведёт 27 января – против «Лас-Пальмаса».