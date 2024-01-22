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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Винисиус оценил свой гол плечом

22 Января 2024 • 15:41 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Мадрид
27.01 18:15

В воскресенье «Реал» добился волевой победы над «Альмерией» со счётом 3:2. Автором одного из голов стал бразильский форвард мадридской команды Винисиус Жуниор. В социальных сетях футболист опубликовал анимацию с моментом, на котором он наносит этот удар.

«Голасо! Я всегда так делал на пляже Копакабана», - таким текстом Винисиус сопроводил публикацию.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. От «Жироны» команда Карло Анчелотти отстаёт на один зачётный балл, проведя на один матч меньше.

Ближайший матч «Реал» проведёт 27 января – против «Лас-Пальмаса».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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