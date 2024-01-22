«Барселона» может расстаться с Хави, если нынешний сезон окажется неудачным. Молодой специалист в последнее время ощущает давление – оно усилилось после поражения команды от «Реала» в финале Суперкубка Испании со счётом 1:4.

Как сообщает TodoFichajes, спортивный директор «Барселоны» Деку хочет привести на тренерский мостик клуба Сержиу Консейсау. Португалец хорошо показывает себя в «Порту», и его действующий контракт истекает в конце сезона.

По данным источника, Консейсау уже сообщил Деку, что он будет готов принять «Барселону», если должность окажется вакантной.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.