Полузащитник Орельен Тчуамени в последнее время не показывает стабильной игры на высоком уровне. Учитывая ситуацию, «Реал» был бы готов продать 23-летнего француза при поступлении подходящего предложения на сумму от 80 миллионов евро. Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

Отмечается, что положение Тчуамени в «Реале» могло бы измениться при смене тренера, но Карло Анчелотти только недавно продлил контракт. Словом, игрок может подумать о смене клубной прописки.

Интерес к Орельену Тчуамени ранее проявляли «Ювентус» и «ПСЖ» - летом они могут побороться за игрока.