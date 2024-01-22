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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой: «Пора бы Захаряну уже забивать за «Реал Сосьедад»

22 Января 2024 • 13:33 Комментировать
Сельта
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Реал Сосьедад
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23.01 23:30

Бывший игрок «Сельты» и «Алавеса» Александр Мостовой поделился мнением о выступлениях полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Напомним, Захарян перешёл в испанский клуб минувшим летом из «Динамо» и с тех пор успел отметиться одной результативной передачей в 21 проведённой встрече.

По словам Мостового, его не удивляется тот факт, что в Испании Захаряну приходится непросто. Однако, как считает прославленный в прошлом футболист, россиянину уже пора начинать забивать голы в составе своей новой команды.

«Никто из наших футболистов сразу не может заиграть в Европе на высоком уровне. Это следствие разницы уровня РПЛ и лучших европейцами чемпионатов.

Захарян тоже испытывает трудности. Полгода уже сидит в Испании и пока никак не выделяется среди других. Пора бы ему уже начинать забивать», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Свой следующий матч «Реал Сосьедад» проведёт завтра, 23 января, против «Сельты». Начало этой игры запланировано на 23:30 по московскому времени.  

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СЕЛЬТА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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