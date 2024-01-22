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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Френки де Йонг: «Кубок - это цель»

22 Января 2024 • 00:50 Комментировать

Ввиду сложностей в чемпионате каталонская «Барселона», выйдя уже в четвертьфинал Кубка Испании, надеется на то, что сможет выиграть турнир. Так считает полузащитник клуба Френки де Йонг, который прокомментировал свои планы в этом смысле:

- «Барселона» всегда должна сражаться за титулы. Мы в четвертьфинале и все мы надеемся на то, что удастся пробиться в финал. Но это будет непросто, - цитирует слова Френки клубный сайт «Барселоны».

В прошлом году команда дошла до полуфинала турнира, но там проиграла мадридскому «Реалу». В последний раз «Барселона» брала Кубок Испании в 2021 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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