​Френки де Йонг: «В «Барселоне» я повзрослел»

Френки де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года, и эти годы в клубе совпали с его взрослением как мужчины и как игрока - в ноябре прошлого года он стал отцом, а игру каталонского клуба без него представить все труднее и труднее. Свои перемены за последние годы описал и сам Френки:

- Я стал взрослее и, наверное, мудрее. Надеюсь, мой прогресс в качестве игрока виден и со стороны. Я буду стараться становиться еще лучше, - цитирует слова де Йонга клубный сайт «Барселоны».

В составе каталонского суперклуба Френки де Йонг становился чемпионом и обладателем Кубка, а также Суперкубка Испании.