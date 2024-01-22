​Френки де Йонг: «Наконец-то стал спать хорошо, став отцом!»

Не так давно, в ноябре прошлого года, Френки де Йонг стал отцом - его супруга Микки, на которой он женился в 2022 году, родила ему сына по имени Майлз. Френки рассказал о том, что уже научился нормально спать, благо, Майлз показывает себя как послушный ребенок:

- Не сомневайтесь, я хорошо сплю! И сын тоже. Его мать прекрасно справляется с ситуацией. Я не могу вам все объяснить словами, но когда ваш сын улыбается, в кашей жизни все становится хорошо, - цитирует слова де Йонга клубный сайт каталонской «Барселоны».

Напомним, что Френки де Йонг выступает за свой нынешний клуб с 2019 года.