«Бетис» впервые с мая проиграл дома в Ла Лиге

В воскресенье, 21 января, «Бетис» уступил на своём поле «Барселоне» (2:4) в рамках 21-го тура чемпионата Испании.

Это поражение стало первым для «Бетиса» в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Стоит сказать, что на своем стадионе команда провела 11 матчей, в которых одержала шесть побед, четыре раза сыграла вничью и один раз проиграла.

Отметим, что «Барселона» стала первой командой, которая забила «Бетису» больше одного мяча на их домашней арене.

На данный момент подопечные Мануэля Пеллегрини располагаются на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 31 очко в 21 матче.