Фелиш: Я всегда стараюсь выкладываться по максимуму

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш высказался после победы над «Бетисом».

Игра 21-го тура Ла Лиги завершилась со счетом 4:2 в пользу каталонцев. Фелиш вышел на замену на 81-й минуте и отметился забитым мячом в компенсированное время матча.

«Я привык видеть людей, говорящих обо мне, когда я играю или я не играю. Кто-то всегда говорит обо мне, но мне все равно. Когда я играю, стараюсь выкладываться по максимуму. Лучший совет: никого не слушать и продолжать идти», — приводит слова Фелиша журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне 24-летний португалец принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь голов и записал в свой актив пять результативных передач.