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Чемпионат Испании. Ла Лига

Форвард «Жироны» оформил хет-трик за шесть минут

21 Января 2024 • 23:29 Комментировать
Жирона
3:1
Севилья
1 1.72 X 4.05 2 4.80
перерыв

Нападающий испанской «Жироны» Артём Довбик отметился тремя забитыми мячами в игре чемпионата Испании против «Севильи».

Свой первый мяч 26-летний футболист забил на 13-й минуте, второй – на 15-й минуте и третий – на 19-й минуте матча.  

Встреча 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Севильей» продолжается в настоящий момент. Пока хозяева поля ведут в счете – 3:1.

Следить за всеми событиями поединка можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.

Напомним, в первом круге испанской Ла Лиги «Жирона» обыграла на выезде «Севилью» со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Жирона Артём Довбик

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ЖИРОНА СЕВИЛЬЯ
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