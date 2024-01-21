Форвард «Жироны» оформил хет-трик за шесть минут

Нападающий испанской «Жироны» Артём Довбик отметился тремя забитыми мячами в игре чемпионата Испании против «Севильи».

Свой первый мяч 26-летний футболист забил на 13-й минуте, второй – на 15-й минуте и третий – на 19-й минуте матча.

Встреча 21-го тура чемпионата Испании между «Жироной» и «Севильей» продолжается в настоящий момент. Пока хозяева поля ведут в счете – 3:1.

Следить за всеми событиями поединка можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.

Напомним, в первом круге испанской Ла Лиги «Жирона» обыграла на выезде «Севилью» со счетом 2:1.