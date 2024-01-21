Хави: Ямаль и Кубарси — будущее «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился комментарием о дебюте в Ла Лиге молодого защитника команды Пау Кубарси.

«Это очень квалифицированный футболист. Когда ты с ним разговариваешь, не похоже, что ему всего 16 лет. Он всегда сосредоточенный и очень ответственный. Он ознаменует эпоху в «Барселоне», как и Ламин Ямаль. Это будущее клуба», — приводит слова Хави Marca.

21 января «Барселона» одолела «Бетис» со счетом 4:2. Кубарси вышел на поле в стартовом составе и отыграл 81 минуту.

В настоящий момент «сине-гранатовые» находятся на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 44 очка в 20 играх.