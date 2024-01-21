Хави: «Я очень рад за Торреса»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об игре нападающего команды Феррана Торреса в матче с «Бетисом».

Встреча 21-го тура чемпионата Испании завершилась победой каталонского клуба со счетом 4:2. Стоит сказать, что 23-летний Торрес оформил хет-трик.

«Мы разговаривали с ним летом, он прислал мне сообщение, в котором сказал, что хочет добиться успеха в «Барселоне», и я это очень четко осознал. Он очень силен в моральном плане, я очень рад за него, потому что он замечательный парень», — цитирует Хави Marca.

В нынешнем сезоне Торрес принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и стал автором трех голевых передач.

Ферран Торрес оформил хет-трик за «Барселону»