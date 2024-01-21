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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Я очень рад за Торреса»

21 Января 2024 • 23:15 Комментировать
Бетис
2:4
Барселона

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об игре нападающего команды Феррана Торреса в матче с «Бетисом».

Встреча 21-го тура чемпионата Испании завершилась победой каталонского клуба со счетом 4:2. Стоит сказать, что 23-летний Торрес оформил хет-трик.

«Мы разговаривали с ним летом, он прислал мне сообщение, в котором сказал, что хочет добиться успеха в «Барселоне», и я это очень четко осознал. Он очень силен в моральном плане, я очень рад за него, потому что он замечательный парень», — цитирует Хави Marca.

В нынешнем сезоне Торрес принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и стал автором трех голевых передач.

Ферран Торрес оформил хет-трик за «Барселону»

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ферран Торрес ещё теги

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