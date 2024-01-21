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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Барселона» доминировала над «Бетисом»

21 Января 2024 • 23:08 Комментировать
Бетис
2:4
Барселона

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал победу своей команды над «Бетисом» (3:1) в 21-м туре чемпионата Испании.

«Мы сыграли очень хорошо, сильно доминировали над «Бетисом» на его стадионе. Пропущенные голы заставили нас напрячься, но затем мы снова стали доминировать. Мы сделали важный шаг вперед на поле «Бетиса», где ранее никто не выигрывал», — приводит слова Хави Marca.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 44 очка в 20 встречах.

Свой следующий матч «Барселона» проведет 24 января. Соперником «сине-гранатовых» в рамках четвертьфинала Кубка Испании станет «Атлетик». Начало игры — в 23:30 по мск.

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