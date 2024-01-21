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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Ферран Торрес сделал хет-трик в своём 100-м матче за «Барселону»

21 Января 2024 • 22:52 Комментировать

Каталонская «Барселона» выиграла в очередном туре испанского чемпионата в Севилье, обыграв местный «Бетис». Важнейший вклад в победу своего клуба внес Ферран Торрес, который сделал хет-трик.

Как оказалось, случилось это не в рядовом, а в сотом матче Торреса за «Барселону», с учетом всех турниров, в которых ему доводилось надевать клубную футболку. Напомним, что Торрес выступает в «Барселоне» ровно два года - он был куплен клубом в январе 2022 года из «Манчестер Сити».

В следующем туре испанского чемпионата «Барселоне» предстоит принять в домашних условиях «Вильярреал».


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Барселона Ферран Торрес
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