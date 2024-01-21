«Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом»

В 21-м туре чемпионата Испании «Барселона» была близка к потере очков в споре с «Бетисом». Пау Кубарси здорово двинул мяч на ход Педри, а тот выкатил мяч под удар Феррану Торресу на пустые ворота - 0:1. Ламин Ямаль расшатал защитника и пробил в штангу. Торрес сыграл на дальнюю штангу, и Роберт Левандовски внес мяч в сетку, но из офсайда. В начале второго тайма Ямаль ворвался в штрафную и с острого угла попал в штангу, а Торрес легко добил. Голкипер гостей ошибся на выходе, и Жюль Кунде на ленточке блокировал удар головой от Луиса Энрике. И снова вратарь «Барселоны» неважно сыграл, вынеся мяч на ногу Иско, который с линии штрафной пульнул в девятку - 1:2. Еще атака, и Иско перебросил вратаря, оказавшись с ним один на один - вне игры. Но в итоге судьи засчитали взятие ворот - 2:2. До последних минут реальной остроты не было, но каталонцам улыбнулась удача. Жоау Фелиш перед финальным свистком со средней дистанции внешней стороной стопы вложил мяч в нижний угол. Контратака «Барселоны», Ямаль бросил в отрыв Торреса, и тот перебросил вратаря - 2:4.

«Барселона» вышла на чистое третье место, «Бетис» - восьмой.