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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом»

21 Января 2024 • 22:31 Комментировать (6)
Бетис
2:4
Барселона
окончен

В 21-м туре чемпионата Испании «Барселона» была близка к потере очков в споре с «Бетисом». Пау Кубарси здорово двинул мяч на ход Педри, а тот выкатил мяч под удар Феррану Торресу на пустые ворота - 0:1. Ламин Ямаль расшатал защитника и пробил в штангу. Торрес сыграл на дальнюю штангу, и Роберт Левандовски внес мяч в сетку, но из офсайда. В начале второго тайма Ямаль ворвался в штрафную и с острого угла попал в штангу, а Торрес легко добил. Голкипер гостей ошибся на выходе, и Жюль Кунде на ленточке блокировал удар головой от Луиса Энрике. И снова вратарь «Барселоны» неважно сыграл, вынеся мяч на ногу Иско, который с линии штрафной пульнул в девятку - 1:2. Еще атака, и Иско перебросил вратаря, оказавшись с ним один на один - вне игры. Но в итоге судьи засчитали взятие ворот - 2:2. До последних минут реальной остроты не было, но каталонцам улыбнулась удача. Жоау Фелиш перед финальным свистком со средней дистанции внешней стороной стопы вложил мяч в нижний угол. Контратака «Барселоны», Ямаль бросил в отрыв Торреса, и тот перебросил вратаря - 2:4.

«Барселона» вышла на чистое третье место, «Бетис» - восьмой.

Протокол игры  
Бетис2:4Барселона
  21'Торрес Ферран (0:1)
  48'Торрес Ферран (0:2)
(1:2) Иско Аларкон56'  
(2:2) Иско Аларкон59'  
  90'Фелиш Жоау (2:3)
  90'Торрес Ферран (2:4)
Силва РуиБельерин ЭкторПесселья ХерманПапастатопулос СократисАбнер  72'Джонни 73' (Алтимира Серхи ( 73') Рока МаркЭнрике Луис IXИско АларконДиао Ассане 46' (Иглесиас Борха ( 46') Виллиан Жозе 46' (Фекир Набиль ( 46')
Запасные: Плегесуэло ХавиКруз ХуанБусто ПаблоРодри РодригоВьейтес ФрансискоВисус Рикардо
Пенья ИньякиКунде ЖюльАраухо РональдКубарси Пау 81' (Фелиш Жоау ( 81') Бальде АлехандроГюндоган ИлкайДе Йонг Френки  58'Педри 71' (Лопес Фермин ( 71') Ямаль ЛаминЛевандовски Роберт 63' (Роке Витор ( 63'  90') Торрес Ферран
Запасные: Астралага АндерГиу МаркКочен ДиегоФорт ЭкторРомеу ОриольРоберто Серхи
21 января. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (6) Все комментарии
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Barcelona-Champions
21 Января 2024 в 22:59
Вадидольный матч, как это часто происходит происходит в этом сезоне с Барселоной, опять в конце вырвали победу в " мадридском стиле"😊⚽Но хоть игра была не столь безликая, появились проблески былой зрелищности, еще и Тотррес проснулся, забил хет-трик, что уже само по себе знаменательное событие )) Да и сама победа в гостях над Бетисом хорошая новость, может, такими темпами Барса начнет подниматься с колен и к матчам ЛЧ наберет хорошую форму 👍
Sergey999
21 Января 2024 в 22:50
Насчет комментов улыбнуло)
Bartimeus
21 Января 2024 в 22:47
Пол, на фоне последних матчей, этот как глоток свежего воздуха, динамика положительная. Хоть осмысленные комбинационные атаки с хорошей реализацией. Какая никакая, но игра в защите, где защи хоть что-то пытались пресечь, а не сопровождали мяч взглядом.
ПС: господи, что за помоечный сайт, до сих нельзя ответить на коммент. итак полтора человека отписывается, а еще и это ломают.
Sergey999
21 Января 2024 в 22:44
А что ж так много добавили к основному времени?? А, ну да забыл, тут другое дело)
Bartimeus
21 Января 2024 в 22:41
Огненный матч. Когда Бетис взорвался и начал шустрые контратаки проводить, Барса казалось поплыла. и действительно было тревожно, но собрались и в концовке вырвали победу. Торрес трижды забил и вроде голевую еще записал на себя, при этом еще мог забивать, что на него нашло) Лева снова не у дел, Роке разочаровывает. Гюндоган молодцом, хорошо видит поле. в защите более менее нормально, много атак пресекли.
Тот матч, когда реализация зарешала. Было же ведь немало матчей, где создавалось столько же, сколько и сегодня, но залетал один или два. но сегодня и игра поприятней, просто молодцы.
pol-black
21 Января 2024 в 22:37
отставка Хави откладывается. не показав шикарной игры, с проблемами в обороне, Барса смогла выиграть у очень сильного соперника. первый тайм был за каталонцами, второй - за огурцами. концовка - снова за блаугранас, поймавшими соперника на контрах.
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