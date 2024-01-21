Ферран Торрес оформил хет-трик за «Барселону»

Сегодня, 22 января, «Барселона» одолела на выезде «Бетис» в рамках матча 21-го тура чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу каталонского клуба. Авторами забитых мячей в составе «сине-гранатовых» стали Жоау Фелиш и Ферран Торрес (хет-трик).

Свой первый мяч 23-летний Торрес забил на 21-й минуте встречи после передачи от Педри. Второй мяч влетел в сетку «Бетиса» на 48-й минуте, а уже в компенсированное время Торрес поставил точку, забив четвертый мяч своей команды вслед за голом Фелиша.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании, набрав 44 очка в 20 играх.