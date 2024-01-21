«Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс

Будущее звёздного Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на SportsZone, мадридский «Реал» уже достиг принципиального соглашения с представителями французского форварда.

Но есть нюанс – прежде чем окончательно всё подтвердить, Мбаппе хочет услышать финальное предложение от «ПСЖ».

Как известно, действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Таким образом, ближайшим летом 25-летний француз может перебраться в «Реал» в статусе свободного агента.

В сезоне 2023/2024 Мбаппе забил 28 голов в 26 матчах «ПСЖ».