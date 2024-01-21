​«Кадис» выбрал главного тренера

Руководство испанского «Кадиса» склоняется к тому, чтобы назначить главным тренером команды Пабло Мачину, об этом сообщает издание Revelo. На это же место претендовал, по информации некоторых источников, наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль. Официально о новом назначении должно быть объявлено на днях.

В очередном, двадцать первом туре испанского чемпионата «Кадис» потерпел поражение в игре с «Алавесом», это случилось в пятницу, девятнадцатого января. В следующем туре испанского чемпионата Ла Лиги «Кадис» примет дома «Атлетик», это случится третьего февраля.