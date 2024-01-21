​«Альмерия» подчеркнула недовольство судейством после игры с «Реалом»

«Альмерия» покидает «Сантьяго Бернабеу» в расстроенных чувствах. После первого тайма матча чемпионата Испании команда обыгрывала «Реал» со счётом 2:0, но в итоге победу отпраздновали «сливочные» - 3:2 в их пользу.

Представители «Альмерии» после матча в Мадриде остались недовольны судейством. Пресс-служба клуба подчеркнула это в социальных сетях.

«Не ждите, что мы опубликуем отчёт о матче. Всё более чем ясно», - говорится в сообщении «Альмерии».

Стоит сказать, что «Альмерия» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Карвахаль ответил на претензии игрока «Альмерии» по судейству