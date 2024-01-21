Карвахаль ответил на претензии игрока «Альмерии» по судейству

В воскресенье вечером «Реал» добился волевой победы над «Альмерией», превратив 0:2 в 3:2. После игры представители гостевой команды выражали недовольство судейством.

«Я чувствую, что нас ограбили», - сказал полузащитник «Альмерии» Гонсало Мелеро.

На эти слова отреагировал защитник «Реала» Даниэль Карвахаль, который стал автором победного гола на 90+9-й минуте.

«Если он сможет спокойно посмотреть все эпизоды, но заметит, что все решения судьи были правильными. ВАР помогает футболу быть более справедливым», - слова Карвахаля приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

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