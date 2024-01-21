Тчуамени: Если сейчас не всё хорошо, то это ещё не конец

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался после волевой победы над «Альмерией».

«Реал» одолел на своем поле «Альмерию» в рамках матча 21-го тура чемпионата Испании со счетом 3:2. Отметим, что после первого тайма «сливочные» уступали – 0:2.

— Концовка всегда является хорошей. Если сейчас не все в порядке, значит, это еще не конец, — приводит слова Тчуамени Madrid Xtra.

В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

27 января «Реал» сыграет против «Лас-Пальмаса». Начало матча запланировано на 18:15 по мск.